Record de temperatură în Franţa în februarie: 28 de grade Celsius

Temperaturi de aproape de 30 de grade Celsius s-au înregistrat marţi în sud-vestul Franţei, prilej cu care au fost doborâte mai multe recorduri de căldură pentru luna februarie, vremea blândă „fiind demnă de o lună mai”, a anunţat Météo France, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„În Orthez, în Pirineii Atlantici (sud-vest), mercurul a atins o valoare provizorie de 28,3 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată într-o lună februarie în această staţie meteo inaugurată în 1994, potrivit institutului meteorologic.

Precedentul record înregistrat la Orthez pentru cea de-a doua lună a anului a fost, în februarie 2020, de 27,1 grade Celsius.

„În sud-vest, vremea blândă duce cu gândul la căldura primăverii, cu temperaturi demne de luna mai”, a precizat Météo France.

Creşterea temperaturilor determinată de emisiile de gaze cu efect de seră, mult mai rapidă în Franţa decât media mondială

„Temperaturile, deja ridicate pentru această perioadă, vor urca şi mai mult marţi spre miercuri, atingând pe alocuri niveluri remarcabile pentru un final de februarie”, a adăugat agenţia meteo, care a remarcat depăşirea „pragului de căldură“ de 25 de grade Celsius la mai multe staţii meteo.

Tot în sud-vestul ţării, o valoare provizorie de 27 de grade Celsius a fost înregistrată la Biarritz, cu 14 de grade mai mult decât în mod obişnuit, precum şi 26 grade Celsius la Pau, 25 de grade Celsius la Mont-de-Marsan şi 22 de grade Celsius la Toulouse.

Înregistrarea unor astfel de temperaturi pe perioada iernii devine un fenomen din ce în ce mai frecvent în contextul schimbărilor climatice. Creşterea temperaturilor determinată de emisiile de gaze cu efect de seră provocată de activităţile umane este mult mai rapidă în Franţa decât media mondială, potrivit Météo France.

Citește și: Muzeele și bibliotecile, exceptate de guvern de la tăierile de personal