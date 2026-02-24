Cum va fi vremea în luna martie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți prognoza pentru perioada 23 februarie – 23 martie. În prima parte a perioadei, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice. Pe parcursul lunii martie, valorile termice vor fi apropiate sau mai mari față de media perioadei.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, dar și ușor mai ridicate în cele vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile nordice, dar și deficitar în cele sudice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice și nord-vestice. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

