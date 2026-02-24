Un bărbat a murit după ce fost împușcat accidental cu o pușcă pe care dorea să o cumpere

Un bărbat de 31 de ani a murit luni seară după ce a fost împușcat accidental în piept cu o pușcă de vânătoare. Se pare că arma s-a descărcat în timp ce proprietarul acesteia i-o prezenta victimei pentru a o vinde.

Apelul la 112 a fost recepționat la ora 18.31. Medicul de pe ambulanță a fost nevoit să constate decesul, rănile suferite în zona toracică fiind mult prea grave pentru a mai permite manevre de resuscitare.

Incidentul a avut loc la domiciliul unui bărbat de 33 de ani din localitatea Câmpuri, sat Gura Văii, județul Vrancea. Se pare că acesta intenționa să vândă arma și, în timp ce o manevra pentru a i-o arăta victimei, focul s-a declanșat accidental.

Anchetatorii au precizat că între cei doi bărbați nu existau conflicte anterioare. În acest stadiu al cercetării, pare să fi fost un accident nefericit produs pe fondul nerespectării normelor de siguranță.

Polițiștii verifică acum proveniența armei și dacă aceasta era deținută legal. Dosarul penal este coordonat de un procuror, urmând să se stabilească încadrarea juridică exactă pentru fapta comisă.

