De Dragobete, Sărbătoarea dulce a Magiunului din Prune Topoloveni, Sonimpex aniversează 33 de ani de existență

Chiar pe 24 februarie, de Dragobete, sărbătoare cu tradiții vechi și semnificații adânci în tradiția și cultura românească, Ziua Iubirii, unicul producător atestat al Magiunului din Prune Topoloveni, compania Sonimpex, sărbătorește 33 de ani de la înființare. Dată a aniversării parcă predestinată, deoarece, la fel ca Dragobetele, Sonimpex dorește să prevestească începutul unei noi “primăveri” și renașterea celui mai mai titrat produs românesc, Magiunul din Prune Topoloveni.

Un rol important în protejarea și dezvoltarea acestui produs autentic românesc îl au Bibiana Stanciulov, fondatoarea și proprietara Sonimpex Topoloveni, precum și fiica sa, Diana Sonia Stanciulov , cea care se ocupă direct de promovarea mărcii.

Diana Sonia Stanciulov

La aniversare, bilanțul este remarcabil. Sunt 25 de ani de la achiziția Secției de magiun din Topoloveni, 16 ani de la primirea Calității de Furnizor al Casei Regale a României, 15 ani de la Certificarea de către Comisia Europeană cu Indicația Geografică Protejată, Topoloveni Magiun din Prune.

Un succes explicat de Bibiana Stanciulov: “Alături de fiica mea și de întreaga echipă a Sonimpex, din anul 1993 până în anul 2001 firma s-a ocupat numai cu comerț.

În anul 2001 am cumpărat ceea ce credeam că este fabrica, dar era o Secție de deshidratate, alcool, magiun Topoloveni, nefuncțională din anii 1997, adică un maldăr de fier vechi. A fost ambiția noastră de a demonstra că se pot produce Alimente în România, benefice consumului.

În anul următor – 2002 – deja am luat Locul Întâi de la Uniunea Generală din Industria Alimentară .

A fost prima validare că este bine ce facem și încurajarea de a continua.

Și parcă urmând o logică a istoriei centenare a rețetei magiunului, am devenit Furnizori ai Casei Regale a României, Calitate oferită de Însăși Majestatea Sa Regele Mihai, din anul2010.

Intrarea României în UE ne-a „găsit” la Bruxelles, unde am obținut Două Stele Michelin din maximum Trei de la Institutul Național de Gust și Calitate de la Bruxelles cu Magiunul din prune Topoloveni.

Anul 2011 a marcat prima mare recunoaștere a gastronomiei românești prin certificarea cu Indicație Geografică Protejată a Magiunului de prune Topoloveni datorită autenticității, unicității, tradiționalității. Până în anii 2016 niciun alt produs românesc nu a mai reușit vreo certificare europeană.Suntem singurii producători din UE – dintre cei 1500 – care am fost certificați cu IGP ca unitate de producție, și nu grup de producători!”.



Secretul succesului Magiunului din Prune Topoloveni

Fondatoarea Sonimpex, prin intermediul unui comunicat de presă, a ținut să puncteze: “Pe plan național ne-a crescut notorietatea și s-a „activat” concurența neloială (din anul imediat următor) care există și astăzi cu procesele de rigoare. ( https://curierulnational.ro/la-aniversare-magiunul-din-prune-topoloveni-isi-dezvaluie-secretele /)

Succesul magiunului nostru constă în faptul că se definește ca Monoingredient – un singur ingredient, prunele – care se fierb în cazane bain marie la temperatură controlată pentru a nu fi distruse vitaminele, mineralele, fitonutrienții prezenți în mod natural.

Din dorința de a ne respecta consumatorii și de a contribui la sănătatea lor am inventat, în anul 2015, dulceața fără zahăr, adică am înlocuit siropul din zahăr cu suc concentrat de mere. Dulceața Topoloveni a fost medaliată cu Argint și Bronz la Monde Selection în Suedia.

Am reușit să diversificăm de la „dulce natural” la ” sărat natural”, prin zacuscă, sarmale, tocănițe, supe, ciorbă.

Topoloveni ca marcă se distinge de oricare alt produs prin ingrediente, numai fructe, legume, fără niciun tip de „chimicării” și procesarea lentă la temperaturi controlate.

Datorită notorietății pe care ne-am creat-o, UE ne-a alocat fonduri de promovare cu care am făcut cunoscută gastronomia noastră și portul național prin ia purtată pe cele 5 continente.

Din anul 2022 până în acest an, inclusiv,suntem calificați pe Locul Întâi Mondial cu magiunul Topoloveni la produse din fructe, de către TasteAtlas. Din dec 2025, până în febr. 2026, în fiecare lună am rămas pe același Loc Întâi Mondial la diferite categorii, gem, marmeladă (cuvântul magiun este specific nouă, românilor).



Calitatea Alimentelor Topoloveni oferă siguranță consumatorilor prin:- Studiu clinic la Institutul Național N.C. Paulescu de Diabet și Nutriție;- poziția 1360 în Registrul Național al Mențiunilor de Sănătate și Nutriție de pe site-ul Ministerului Sănătății. Singura variantă pe care am găsit-o pentru a ne diferenția de concurenții neloiali din piață este etichetarea cu numere.

Important pentru noi este ca toate alimentele funcționale Topoloveni pe care le oferim – vreo 50 până acum – să unească, la cele trei mese principale ale zilei, membrii unei familii începând de la vârsta de 6 luni până la peste 100 de ani, fără restricții de consum”.

