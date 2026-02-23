Bărbatul care a lovit un medic în timp ce-i resuscita soacra a fost reținut

Bărbatul care, pe 20 februarie, a lovit un medic la spitalul din orașul Borșa, pentru că nu l-a lăsat să intre în sala în care făcea o resuscitare, a fost reținut duminică.

Duminică a fost emisă ordonanță de reținere pe numele bărbatului care vineri seara a agresat un medic la spitalul din Borșa, inculpatul fiind introdus în centrul de arestare preventivă al IPJ Maramureș.

Luni, el va fi prezentat instanței de judecată, anchetatorii solicitând dispunerea unei alte măsuri preventive pe numele agresorului.

Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 20 februarie.

Jurnaliștii de la bistriteanul.ro scriu că medicul profesează la Spitalul Județean Bistrița și face gărzi și la Borșa. Potrivit acestora, în momentul în care a fost atacat, medicul făcea manevre de resuscitare unei paciente.

Ginerele femeii a vrut să intre în sală în care aceasta se afla și, pentru că a fost refuzat, acesta l-a lovit pe medic. În cele din urmă, femeia a fost declarată decedată.

Alexandru Rogobete: Spitalul nu este gară, iar aparţinătorii nu se pot plimba prin secţii după bunul plac

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat sâmbătă public tuturor managerilor unităților sanitare să convoace de urgență serviciile interne de protecție și firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare și proceduri actualizate de intervenție, după ce doi medici au fost agresați de aparținători într-o singură săptămână, la Borșa și Târgu Jiu.

Potrivit ministrului, spitalul nu este gară, iar aparţinătorii nu se pot plimba prin secţii după bunul plac.

„Fiecare secţie are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toţi cetăţenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecţie la intrarea în secţii şi să înţeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranţă pentru toţi”, spune ministrul.

„Este profund îngrijorător că, în anul 2026, în România, personalul medical este agresat fizic în timp ce îşi desfăşoară activitatea şi salvează vieţi. Transmit un mesaj extrem de ferm: violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată. Niciodată! Cei care ridică mâna asupra unui medic sau asupra unui asistent atacă, de fapt, siguranţa întregului sistem şi şansa la viaţă a pacienţilor. Dreptatea nu se face cu pumnul în salon. Nu se face atacând pe cel care îţi salvează viaţa ţie sau aproapelui tău”, a spus ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Și secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc.

