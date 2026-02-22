Tânăr arestat preventiv după ce şi-a sechestrat şi bătut fosta iubită

Un tânăr, de 22 de ani, din județul Cluj, a fost arestat preventiv după ce şi-a sechestrat şi bătut fosta iubită.

Ancheta a demarat în urma unei sesizări primite în ziua de 20 februarie.

„Din cercetările preliminare a reieşit faptul că un tânăr, de 22 de ani, din comuna Apahida, ar fi agresat fizic o tânără, de 23 de ani, din comuna Chinteni, pe fondul unor neînţelegeri generate de relaţia anterioară dintre cei doi. Întrucât femeia ar fi refuzat să îl însoţească, bărbatul ar fi agresat-o şi ar fi transportat-o, împotriva voinţei acesteia, la domiciliul său din comuna Floreşti“, a trasmis IPJ Cluj.

Cercetările arată că tânărul ar fi agresat-o fizic şi ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă pe femeia cu care a avut o relaţie, el ameninţând o cu un cuţit.

Împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecţie provizoriu. În primă fază, el a fost reţinut pentru 24 de ore. Sâmbătă, el a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

