Bărbat arestat preventiv după ce și-a lovit vecina cu lopata

Știri de ultima orăActualitateBărbat arestat preventiv după ce și-a lovit vecina cu lopata

De Daniela Moise

Un bărbat din localitatea nemțeană Săbăoani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru că și-a lovit o vecină cu o lopată după ce s-au luat la ceartă.

Victima a sesizat agresiunea.

„Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie de 35 de ani, din Săbăoani, cu privire la faptul că pe fondul unui conflict spontan ar fi fost lovită cu o lopată de către vecinul său, fiindu-i provocate leziuni fizice“, a transmis IPJ Neamț.

Bărbatul de 57 de ani a fost inițial reținut pentru 24 de ore, după care a fost prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

