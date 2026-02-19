O fată de 16 ani, descoperită inconștientă pe stradă. Se presupune că ar fi fost electrocutată

Polițiștii au intervenit în Sectorul 6 din Capitală după ce au fost sesizați că o persoană ar fi căzut pe stradă, inconștientă, posibil electrocutată.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului (stradă Iuliu Maniu), unde au identificat o minoră în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale. Un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor și a transportat-o ulterior la o unitate medicală, pentru acordarea de îngrijiri și investigații suplimentare.

Totodată, la fața locului au intervenit și pompierii, întrucât a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol, potrivit G4Media.ro

Zona a fost delimitată și securizată de polițiști, prin instituirea unui perimetru de siguranță și restricționarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 21 Poliție, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale ce se impun, se precizează în informarea poliției.

