4.4 C
Craiova
joi, 19 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateRadu Miruţă: Patru piloţi de F-16, trimişi trei ani în SUA, primiseră 575.000 de dolari pentru închirierea unei maşini

Radu Miruţă: Patru piloţi de F-16, trimişi trei ani în SUA, primiseră 575.000 de dolari pentru închirierea unei maşini

De Magda Dragu
Radu Miruţă: Patru piloţi de F-16, trimişi trei ani în SUA, primiseră 575.000 de dolari pentru închirierea unei maşini
Radu Miruţă: Patru piloţi de F-16, trimişi trei ani în SUA, primiseră 575.000 de dolari pentru închirierea unei maşini

Radu Miruţă a declarat că patru piloţi români de F-16 Fighting Falcon trimişi trei ani la pregătire în Statele Unite primeau 575.000 de dolari doar pentru închirierea unei maşini între locuinţă şi baza de antrenament.

”Vă dau doar un exemplu şi vi-l dau pentru că astăzi am dispus schimbarea acestei situaţii, care e strigătoare la cer şi, dacă vreţi, este un exemplu despre cum poţi să reduci major cheltuieli fără să afectezi nucleul Armatei Române. Patru piloţi de F-16, trimişi pentru trei ani de zile la un curs de pregătire în Statele Unite, primiseră 575.000 de dolari pentru închiriere a maşinii, în Statele Unite. 70.000 de dolari pe an, 4.000 şi ceva pe lună, asta înseamnă aproape două maşini pe an. Cu 30-40 de mii poţi să iei o maşină decentă, ca să te deplasezi de unde stai”, a declarat Radu Miruţă, miercuri seară, la Antena 3.

Ministrul Apărării: „Cu aceşti bani, ofiţerii puteau cumpăra o maşină la 6 luni“

Ministrul Apărării a apreciat că, cu aceşti bani, ofiţerii puteau cumpăra o maşină la 6 luni şi că nu suferă nimeni dacă suma este scăzută.

”La o jumătate de an cumpărai o maşină şi o aruncai. Nici nu mai luai beneficiul de faptul că o vinzi. Da, da, suma e mare. Este enormă. Suma asta de bani s-a redus din dispoziţia asta semnificativ. Nu lăsând oamenii aia să meargă cu bicicleta, că sunt ofiţeri Armatei române, sunt ofiţerii Armatei care au o valoare fantastică. Armata Română investeşte în pregătirea lor acolo. Dar nu sufără ei cu nimic, dacă se scade suma asta major, nu suferă militarii român cu nimic, în schimb câştigăm la buget aproape jumătate de milion de dolari”, a declarat Radu Miruţă.

Citeşte şi: Ministrul Apărării: La militari nu se taie pensiile

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA