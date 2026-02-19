Macron îi acuză pe șefii rețelelor sociale că manipulează utilizatorii prin algoritmi opaci

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un atac dur la adresa șefilor rețelelor sociale, pe care îi acuză că manipulează utilizatorii prin algoritmi opaci, în timp ce pretind că apără libertatea de exprimare. Liderul de la Paris cere „algoritmi complet transparenți”. El avertizează că impactul acestora asupra democrației poate fi uriaș.

Emmanuel Macron a criticat miercuri platformele de social media și pe directorii din tehnologie care le conduc, respingând vehement afirmațiile acestora că ar apăra libertatea de exprimare. Președintele francez a folosit o discuție despre parteneriatele universitare dintre India și Franța pentru a ataca platformele netransparente și sistemele de inteligență artificială, potrivit digi24.ro.

Macron: „Noi suntem în favoarea algoritmilor liberi, complet transparenți”

„Unii dintre ei pretind că sunt în favoarea libertății de exprimare. Noi suntem în favoarea algoritmilor liberi, complet transparenți”, a declarat Macron în intervenția sa din India. „Libertatea de exprimare este o mare prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin acest sistem.”

„Toți algoritmii au bias-uri, știm asta. Nu există nicio îndoială”, a spus el. „Iar impactul lor este atât de mare, când vorbim despre rețelele sociale, încât faptul că nu ai nicio idee despre cum este construit algoritmul, cum este testat și în ce direcție te va conduce, implicațiile democratice pot fi uriașe.”

Donald Trump: Regulile europene din domeniul tehnologiei, o amenințare la adresa tradiției americane a libertății de exprimare

De la revenirea sa la Casa Albă în 2025, președintele SUA, Donald Trump, a prezentat regulile europene din domeniul tehnologiei drept o amenințare la adresa tradiției americane a libertății de exprimare. În timp ce Bruxellesul a petrecut ultimul deceniu elaborând legislație pentru a limita puterea Big Tech prin acte normative majore precum General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Services Act și Digital Markets Act, Washingtonul susține că multe dintre aceste inițiative sunt incompatibile cu principiile americane privind libertatea de exprimare.

Liderii UE: Măsurile, necesare pentru a combate conținutul ilegal și abuzurile platformelor

Disputa a declanșat o confruntare politică mai amplă, oficiali americani și companii din tehnologie avertizând că regulile europene privind moderarea conținutului echivalează cu cenzura, în timp ce liderii UE insistă că măsurile sunt necesare pentru a combate conținutul ilegal și abuzurile platformelor. Macron a cerut în repetate rânduri restricționarea accesului la rețelele sociale pentru utilizatorii mai tineri, pe fondul creșterii sprijinului politic la nivel european pentru această poziție.

