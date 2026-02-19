Alertă METEO: Vreme severă cu ninsori, polei și viscol între 20 și 22 februarie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă între 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00. Aceasta vizează precipitații moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

În Banat și Crișana vor predomina ploile,

În Moldova și la munte se așteaptă ninsori,

În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, cu ninsori predominante în seara zilei de vineri (20 februarie) și noaptea de vineri spre sâmbătă.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 l/mp, izolat chiar 20–25 l/mp, iar poleiul și ghețușul vor fi prezente pe spații restrânse. Stratul de zăpadă va fi în medie de 5–15 cm.

Intensificări ale vântului și viscol

Vântul va avea viteze de 40–55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, cu viscol și vizibilitate redusă.

Vremea va fi rece, cu maxime între -3 și 2°C în nord-est și Moldova vineri și -6 și 4°C sâmbătă. Minimele termice vor fi între -12 și -2°C, cu ger mai accentuat în nordul Moldovei.

Citește și: (VIDEO) Traficanți de droguri de mare risc, prinși în flagrant la Pitești. Peste 3 kilograme de substanțe interzise, confiscate

