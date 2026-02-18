Lia Savonea amenință că va sesiza instituțiile europene, după decizia CCR privind pensiile magistraților

Președinta Curții Supreme, Lia Savonea, susține că instituția pe care o conduce va continua eforturile de apărare a „independenței justiției”, după anunțul CCR privind legea legată de pensiile magistraților. Șefa ICCJ a declarat că „reculul evident în planul protecției constituționale obligă la reacții ferme”.

„Independența justiției nu este negociabilă, iar ICCJ va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, a reacționat, pentru HotNews, președinta Înaltei Curți, Lia Savonea.

Reacția vine după ce CCR a decis că legea privind pensiile magistraților este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3, după cinci amânări. Judecătorii Curții Constituționale au respins obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

ICCJ motiva sesizarea prin faptul că legea „încalcă standardele internaționale, încalcă brutal independența justiției, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați, încalcă standardele internaționale statuate prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții Europene a Drepturilor Omului, încalcă de asemenea caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale”.

Legea stabilește că vârsta de pensionare pentru magistrați va fi raportată la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii. Aceasta va crește treptat, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați până la atingerea vârstei standard din sistemul public, de 65 de ani.

