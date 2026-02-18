Hidrologii și meteorologii anunță riscuri de viituri, depășiri ale cotelor de atenție și strat consistent de zăpadă

Hidrologii au emis miercuri avertizări Cod galben de inundații pentru mai multe bazine hidrografice din județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Argeș, valabile până joi după-amiază.

Risc de inundații pe mai multe râuri

Potrivit specialiștilor, în intervalul 18.02.2026, ora 11:00 – 19.02.2026, ora 16:00, se pot produce:

scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie;

viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale;

creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice:

Desnăţui – bazin amonte Acumularea Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval;

– bazin amonte Acumularea Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval; Jiu – sectorul aval confluență cu râul Motru – amonte S.H. Podari și afluenții de dreapta;

– sectorul aval confluență cu râul Motru – amonte S.H. Podari și afluenții de dreapta; Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Olteț;

– afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Olteț; Călmățui ;

; Vedea – bazin amonte S.H. Văleni și afluenții aferenți sectorului aval.

Avertizări meteo actualizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM)

Meteorologii anunță vreme rece și condiții severe până joi dimineață.

Temperaturi scăzute

De miercuri dimineață până joi dimineață:

maximele vor fi cuprinse între -6 și 0 grade Celsius ;

; minimele vor fi negative în toată țara, între -8 și 1 grad.

Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente

În județele din sud-est, precum și în București și Ilfov, este în vigoare Cod portocaliu de ninsoare abundentă.

În Capitală și Ilfov, între orele 10:00 – 16:00, stratul de zăpadă va depăși 50 cm.

În județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța:

se va depune un strat de zăpadă de 20–25 cm ;

; vântul va sufla cu rafale de 60–80 km/h ;

; temporar va fi viscol puternic, cu vizibilitate sub 50 m.

Cod galben de ninsori viscolite

În jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei și în Carpații Meridionali și de Curbură:

se va depune strat nou de zăpadă de 10–15 cm ;

; vântul va avea intensificări de 50–70 km/h ;

; la munte, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h.

Alerta este valabilă miercuri între orele 10:00 și 23:00.

Cod galben de intensificări ale vântului

În județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h.

Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările oficiale, să evite deplasările neesențiale în zonele afectate și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor și a locuințelor aflate în zone cu risc de inundații.

