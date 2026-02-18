CCR spune „DA” reformei pensiilor magistraților propusă de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților, stabilind că actul normativ este constituțional. Decizia vine după cinci amânări ale examinării proiectului, generate de necesitatea studierii unor documente suplimentare, inclusiv a unei expertize contabile extrajudiciare depusă de Instanța supremă.

La ședința din 16 ianuarie, toți cei nouă judecători constituționali au fost prezenți, dar decizia a fost amânată pentru analiza expertizei contabile.

Anterior, două ședințe nu au putut avea loc, deoarece patru judecători propuși de PSD – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc – au invocat diverse motive, inclusiv programarea ședințelor în zile nelucrătoare.

Instanța supremă argumentase, pe 15 ianuarie, că prin aplicarea proiectului Guvernului pensia de serviciu a magistraților va fi mai mică decât cea calculată pe baza contributivității, și a transmis această expertiză către CCR.

Principalele prevederi ale proiectului

Noul proiect de lege adoptat de Guvern prevede:

Creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani ;

; Limitarea cuantumului pensiei la 70% din indemnizația netă a ultimei luni de activitate.

Consiliul Superior al Magistraturii a emis un aviz negativ, considerând că judecătorii și procurorii ar trebui să aibă pensii apropiate de ultimul salariu, în timp ce premierul Ilie Bolojan susține menținerea limitei de 70%.

Reacția Instanței supreme

În decembrie, toți cei 102 judecători prezenți la ședința Secțiilor Unite au votat pentru sesizarea CCR, subliniind că proiectul „anulează de facto pensiile de serviciu” și că ar putea afecta generațiile viitoare. Instanța supremă a avertizat că legea ar încălca independența justiției conform standardelor CJUE, CEDO și CCR și principiul supremației Constituției.

Context și istoric

Primul proiect al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional pe 20 octombrie, din cauza lipsei avizului consultativ de la CSM. Noua versiune a fost adoptată de Guvern și validată de CCR, marcând un moment important în reforma sistemului de pensii pentru magistrați.

