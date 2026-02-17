Anchetă la RAR după ce o femeie a ars de vie într-o mașină electrică mică

Autoritățile au declanșat controale după tragedia petrecută săptămâna trecută în Capitală, unde o mașină electrică de mici dimensiuni a luat foc în mers pe bulevardul Constructorilor. O femeie aflată pe bancheta din spate a murit, iar soțul ei a suferit arsuri grave, reușind să se salveze în ultimul moment.

Vehiculul implicat face parte din categoria cvadriciclurilor electrice — mijloace de transport încadrate legal ca „scutere electrice închise”, care pot fi conduse fără permis. În funcție de versiune, acestea ating viteze între 45 și 90 km/h. În urma accidentului, ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român (RAR) pentru a verifica modul în care aceste vehicule au fost omologate și înmatriculate.

Autoritățile vor analiza dacă procedurile au fost respectate corect și dacă normele de siguranță au fost aplicate corespunzător. Raportul este așteptat în următoarele săptămâni și ar putea duce la noi măsuri pentru creșterea siguranței utilizatorilor. Între timp, cea mai mare platformă online de vânzări din România a retras de la comercializare modelul implicat în accident. Decizia a fost luată la câteva zile după producerea tragediei.

În paralel, continuă și ancheta penală privind circumstanțele în care vehiculul a luat foc.

Ministrul Transporturilor: „Vreau să verificăm dacă s-au respectat procedurile”

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a confirmat oficial trimiterea Corpului de Control la sediul central al RAR pentru a vedea dacă s-au respectat procedurile de omologare pentru aceste autovehicule.

„Am trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român, sediul central. Vreau să verificăm dacă au fost îndeplinite toate procedurile legale, astfel încât aceste autovehicule să poată fi înmatriculate în România”, a declarat ministrul, la solicitarea AGERPRES.

Explicațiile RAR: Omologarea provine dintr-un alt stat membru UE

Registrul Auto Român a pus la dispoziția Corpului de Control toate documentele referitoare la cazul cvadriciclului ușor (modelul ARORA S2). Instituția a precizat că acest tip de vehicul este omologat la nivel european, dar nu de către autoritățile din România.

„Precizăm că, până în acest moment, nicio autoritate nu a informat RAR cu privire la datele clare de identificare ale respectivului autovehicul. Potrivit informațiilor publice, reliefate și de mass-media, RAR ar putea identifica acest vehicul doar ca fiind unul din categoria europeană L6e-BP care este omologat european de tip în baza regulamentului Uniunii Europene nr. 168 din 2013, omologare care nu este emisă de RAR, ci de un alt stat membru UE. Omologarea acestui tip de vehicul presupune fără dubii doar existența variantei cu două locuri în față, nu cu 4, iar în privința bateriei, conform aceleiași omologări a producătorului, vehiculul este dotat cu o baterie de 72 de volți și 100 Ah, cu tehnologie tip ‘gel’ (plumb-acid)”, menționează RAR într-o informare de presă.

Reprezentanții RAR au adăugat că orice modificare a caracteristicilor tehnice față de omologarea originală este ilegală.

„Orice intervenție asupra oricărui tip de vehicul ori a specificației sale omologate care îi poate modifica orice caracteristică tehnică este ilegală. RAR a emis CIV pentru modelul comercial ARORA S2, modelul la care face referire mass-media”, se mai arată în document.

Bilanțul tragediei: Un deces și un rănit grav

Incendiul de vineri, 13 februarie, de pe Bulevardul Constructorilor a fost unul devastator. La sosirea echipajelor ISU București-Ilfov, flăcările se manifestau generalizat la autovehiculul electric și afectau alte trei mașini din proximitate.

„În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia”, au transmis oficialii Poliției Capitalei (DGPMB).

Din 2020 până în prezent, RAR a emis aproximativ 100 de cărți de identitate pentru acest tip de vehicul. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului.

Bărbat arestat după ce nu a vrut să șteargă fișiere confidențiale trimise din greșeală de poliția olandeză