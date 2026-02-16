Decizie în Coaliție: Cine scapă de tăierile de salarii

Liderii partidelor de la guvernare s-au întâlnit luni, după trei săptămâni de pauză, ca să discute, din nou, despre reforma administrației, în contextul în care miniștrii PSD au anunțat că nu semnează avizele necesare pentru adoptarea reformei. După mai bine de trei ore de discuții, reprezentanții celor patru partide au convenit ca sistemul medical, educația și angajații din structurile de siguranță publică să fie exceptați de la reducerile de salarii. Cheltuielile în aceste domenii vor fi micșorate prin alte modalități, scrie Hotnews.

În varianta inițială a proiectului reformei administrative era prevăzută o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală. La cererea PSD, vor fi exceptați de la tăierile de salarii angajații din sistemul medical, din învățământul preuniversitar și angajații din domeniul siguranței publice.

Ministerele care au trecut deja printr-o reorganizare vor tăia doar până la pragul de 10%

Guvernul a anunțat oficial că liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale au luat o serie de decizii aplicabile în perioada imediat următoare.

„Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite, cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură, care vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului.

Practic, instituțiile care au fost exceptate de la reducerile de 10% din fondul de salarii, vor putea micșora cheltuielile și prin alte modalități, nu doar prin reduceri de salarii.

Principiul reconfirmat este ca reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%”.

Asta înseamnă că fiecare minister va trebui să facă reduceri, excepție vor face ministerele care au trecut deja printr-o reorganizare, cum sunt Cultura și Agricultura. Acestea vor tăia doar până la pragul de 10%.

Reforma administrației publice ar urma să fie adoptată până la finalul săptămânii

În privința taxelor și impozitelor locale, Guvernul anunță că coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care „privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități”. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale, conform sursei citate.

Reforma administrației publice ar urma să fie adoptată până la finalul săptămânii. Miniștrii vor semna avizele necesare, va avea loc ședința Consiliului Economic și Social, care la rândul său trebuie să avizeze proiectul. Apoi, reforma poate fi adoptată de Guvern la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD.

Nu vor fi tăiate salariile în cazul profesorilor, personalului medical, polițiștilor, jandarmilor și militarilor

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că premierul Bolojan a fost de acord cu eliminarea tăierilor de salarii pentru preuniversitar. Când vine vorba despre universitar, fondul de salarii va fi redus cu 10%, însă de la 1 octombrie.

Și personalul medical va fi exceptat de la reducerile de salarii, însă salariile din ministerul Sănătății vor fi tăiate.

Personalul din structurile de siguranță publică va fi la rândul lui scutit de tăierile de salarii, dar reducerea de cheltuieli va fi ajustată cu vârsta de pensionare.

