Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cooperare cu SUA, au anunţat autorităţile din acest arhipelag francez de peste mări din Pacificul de Sud.

Această captură, realizată joi cu ajutorul unui avion militar, aduce cantitatea totală de cocaină confiscată într-o lună în apele polineziene la aproape 12 tone: trei capturi masive – între două şi cinci tone fiecare – de pe nave, precum şi 473 kg într-un container în portul din Papeete, relatează AFP.

Aceste droguri nu sunt destinate Polineziei Franceze, însă traficanţii traversează apele sale venind din ţări producătoare din America Latină şi se îndreaptă către ţări consumatoare din Pacific, precum Noua Zeelandă şi mai ales Australia.

Ca şi în cazul capturilor anterioare, drogurile au fost distruse pe mare.

Această operaţiune a forţelor armate a fost sprijinită de jandarmeria naţională şi de Oficiul Francez Antidrog (OFAST), în colaborare cu agenţii guvernamentale americane, a precizat aceeaşi sursă.

În 2025, Marina franceză a confiscat 87,6 tone de droguri la nivel mondial, inclusiv 58 de tone de cocaină, cantităţi record.

