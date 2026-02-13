Nicușor Dan, reacție după intrarea României în recensiune tehnică: „Avem motive de optimism” 

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri seară, într-un mesaj după anunțul privind intrarea în recesiune tehnică a României, că își păstrează optimismul. Șeful statului arată că economia a avut o evoluție înceată în ultimii ani, dar fondurile europene, PNRR, programul SAFE vor contribui la echilibrarea situației.

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS”, își începe mesajul președintele Românie, după ce Statistica a arătat că România a intrat în recesiune tehnică. Nicușor Dan afirmă că economia României încetinește de patru ani, însă sunt totuși și motive de optimism. În final, el spune celor „responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”, potrivit hotnews.ro.

„Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic”, scrie Nicușor Dan, în mesajul său pe Facebook.

El amintește totuși că România a reușit să reducă din deficitul bugetar fără a recurge la asistență financiară externă și fără să fie afectată de o criză de amploarea celei din 2009-2010.

„Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci“

Nicușor Dan susține că economia României a avut un ritm de creștere scăzut în ultimii patru ani, iar reluarea acesteia depind de limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp.

„Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale”, crede președintele.

Nicușor Dan își încheie postarea cu două mesaje, unul adresat decidenților politici, celălalt cetățenilor.

„Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci. Iar dumneavoastră, cetǎțenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme. Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică”, a încheiat președintele.

