(VIDEO) Bolojan: Centrele militare județene ar urma să treacă în administrarea Ministerului Apărării 

Centrele militare județene trec sub control total al Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027, anunță premierul Ilie Bolojan.

Precizările au fost făcute miercuri dimineață, în debutul discuțiilor dintre premier și reprezentanții consiliilor județene.

”Unul dintre subiectele ridicate de UNCJR la multe întâlniri a fost transferul centrelor militare județene către Ministerul Apărării. Înțelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer să fie prevăzut în legea care ar urma să apară, legată de administrație, dar să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027”, a spus Bolojan, prezent la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, conform Agerpres.

În lunile următoare vor fi clarificate o serie de aspecte privind transferul

El a menționat că bugetul total de cheltuieli al consiliilor județene pentru centrele militare este de aproximativ 37 de milioane de lei anual. În lunile următoare vor fi clarificate o serie de aspecte privind transferul, astfel încât aceste structuri să nu mai fie finanțate de consiliile județene, a spus Bolojan.

”Ei (Ministerul Apărării, n.r.) au avut două rezerve. Pe de o parte aveam nevoie de un aviz CSAT, ceea ce ne-ar fi complicat destul de mult existența, pentru că e o procedură mai laborioasă. Pe de altă parte, ei spun că situația în județe este diferită. Aceste centre în unele județe sunt în clădirile care sunt proprietatea Consiliului Județean.

În alte județe sunt niște clădiri închiriate. Trebuie clarificate aspectele de contracte de închirieri, în așa fel încât odată ce aceste centre trec în administrarea totală a Ministerului Apărării, să aibă garanția că nu sunt scoși din acele spații într-un termen scurt. Asta îi interesează pe ei”, a spus Bolojan.

