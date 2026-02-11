3.4 C
Craiova
miercuri, 11 februarie, 2026
CAB respinge cererea de suspendare din funcție a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș

De Magda Dragu
CAB respinge cererea de suspendare din funcție a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș
Cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcție a doi judecători de la Curtea Constituțională – Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș a fost respinsă miercuri, ca nefondată, de judecătoarea Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București.

Decizia vine după două amânări ale pronunțării și după ce o altă judecătoare de la CAB, Georgeana Viorel, a respins marți o cerere de suspendare a judecătorului Dacian Cosmin Dragoș, potrivit Agerpres.

Dacian Cosmin Dragoș face parte din tabăra de la CCR care susține proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4.

Decizia CCR privind pensiile magistraților, sub semnul incertitudinii: concediu paternal, sesizare la CJUE și presiuni legate de fonduri europene

