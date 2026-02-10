Unul dintre judecătorii CCR a intrat în concediu. S-ar putea amâna din nou decizia pe legea pensiilor magistraților

Unul dintre judecătorii de la Curtea Constituțională a intrat în concediu pentru zece zile, astfel încât CCR va fi nevoită miercuri să amâne din nou o decizie pe legea pensiilor magistraților, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Potrivit surselor, este vorba de Gheorghe Stan, care a intrat în concediu paternal pentru 10 zile, începând de luni, 9 februarie.

CCR are programată miercuri o nouă ședință pentru a discuta proiectul Guvernului de reformare a pensiilor magistraților, însă nu se poate lua o decizie în lipsa unui judecător care a participat la dezbateri, potrivit Agerpres.

Astfel, Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale prevede, la articolul 17, alineatul 2: „În cazul în care nu sunt prezenți toți judecătorii care au participat la dezbateri sau în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, republicată, pronunțarea asupra cauzei va fi amânată pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi consemnată într-o încheiere redactată de magistratul-asistent, cu indicarea motivului care a determinat această măsură“.

Precedentele ședințe ale CCR au fost amânate

Precedentele ședințe ale CCR au fost amânate pe diverse motive. Astfel, la ședința CCR din 16 ianuarie, toți cei nouă judecători constituționali au fost prezenți, însă luarea unei decizii a fost amânată pentru a putea fi studiate mai multe documente, printre care și o expertiză contabilă extrajudiciară depusă de Instanța supremă cu o zi înainte.decati

Anterior, două ședințe nu s-au putut desfășura deoarece patru dintre cei nouă judecători nu s-au prezentat. Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, propuși de PSD la CCR, au invocat mai multe motive printre care faptul că au fost chemați la serviciu în zile nelucrătoare, iar ședințele au fost programate prea repede.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii și procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.