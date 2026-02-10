Salariile ASF, tăiate cu 30%. Curtea de Apel a respins cererea de suspendare a hotărârii

Curtea de Apel București (CAB) a respins cererea angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de a suspenda ordinul prin care salariile le-au fost reduse cu 30%. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile.

În cazul ANCOM, angajații au cerut suspendarea reducerii salariilor și a disponibilizărilor. Instanța a dat câștig de cauză angajaților și a suspendat măsurile, decizia fiind executorie, deși nu definitivă, potrivit ziare.com. La ANRE, cererea angajaților a fost respinsă, reforma fiind menținută.

Primii angajați care au contestat măsurile reformei Guvernului Ilie Bolojan au fost cei de la ANCOM, condusă de Valeriu Zgonea, urmat de angajații ANRE și acum de cei ai ASF.

În cazul ASF, 153 de angajați au cerut suspendarea Hotărârii 74

În cazul ASF, 153 de angajați au cerut suspendarea Hotărârii 74 din 24 decembrie 2025, prin care le-au fost reduse salariile cu 30%. CAB a respins cererea marți, 10 februarie 2026, motivând că aceasta este neîntemeiată.

Un al doilea proces a fost deschis pe 28 ianuarie de alți 91 de angajați ASF, care cer același lucru. Curtea urmează să judece această solicitare pe 25 februarie.

Zeci de angajați ASF au dat instituția în judecată la Tribunalul București

În paralel, zeci de angajați ASF au dat instituția în judecată la Tribunalul București. Peste 80 de dosare au fost înregistrate la Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, majoritatea vizând anularea actelor administrative, iar opt dintre ele contestă modificarea unilaterală a contractelor de muncă, potrivit Hotnews.

Înainte de reforma Guvernului Bolojan, ASF, ANRE și ANCOM erau instituțiile cu cele mai mari salarii din sectorul public românesc, autofinanțate prin taxe impuse asupra serviciilor pe care le reglementează, taxe care ajung indirect în facturile plătite de români la RCA, energie, gaze, telefonie și internet.

Citeşte şi: Unul dintre judecătorii CCR a intrat în concediu. S-ar putea amâna din nou decizia pe legea pensiilor magistraților