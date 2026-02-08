Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia 

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică reținerea în Dubai și extrădarea bărbatului suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseev. Deși Moscova a acuzat oficial Ucraina pentru atacul asupra numărului doi din GRU, suspectul capturat este cetățean rus, potrivit Reuters.

FSB a declarat că suspectul este un cetățean rus pe nume Lyubomir Korba. Acesta a fost reținut în Emiratele Arabe Unite și transferat sub escortă autorităților de la Moscova la scurt timp după atac. Anterior, Rusia a acuzat că tentativa de asasinat a fost un „act terorist” orchestrat de serviciile de informații ucrainene.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a susținut că atacul a fost conceput special pentru a sabota negocierile de pace aflate în curs. În replică, Ucraina a negat orice implicare în împușcăturile de la Moscova, conform Reuters.

Vladimir Alekseev, numărul doi din cadrul GRU (serviciul rus de informații militare), a fost împușcat de mai multe ori vineri, chiar în incinta blocului în care locuia la Moscova. Atacatorul a reușit să fugă imediat de la locul faptei, declanșând o vânătoare internațională.