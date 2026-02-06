Donald Trump a stârnit reacții după ce a afirmat că „merită să ajungă în Rai”

Donald Trump susține că merită să ajungă în Rai pentru binele făcut altora, susținând ulterior că declarația a fost o glumă scoasă din context de presă, într-un nou episod de declarații controversate cu tentă religioasă și politică.

Președintele american Donald Trump a declarat că merită să meargă în Rai pentru că a făcut „enorm de mult bine oamenilor perfecți”.

Trump a declarat la Micul dejun Național de Rugăciune că a fost de fapt o glumă. El a acuzat presa că a citat cuvânt cu cuvânt remarcile sale anterioare despre viața de apoi, sugerând că articolele nu au precizat clar că glumea, arată European Pravda.

„Mă distram doar. Chiar cred că ar trebui să reușesc. Adică, nu sunt un candidat perfect, dar am făcut enorm de bine unor oameni perfecți”, a spus el.

Declarațiile președintelui vin după ce, în octombrie anul trecut, le-a spus reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One: „Nu cred că există ceva care să mă ducă în Rai”, în timp ce se afla în drum spre Israel.

Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a spus ceva similar în 2018 la Forumul Valdai de la Soci, în contextul utilizării armelor nucleare: „Vom merge în Rai ca martiri, iar ei [dușmanii Rusiei] pur și simplu vor muri”.

