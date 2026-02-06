Avioanele rămân la sol pe aeroportul din Berlin din cauza fenomenului „black ice”

Vineri dimineaţă, operaţiunile de pe aeroportul internaţional din Berlin au rămas suspendate, niciun avion neputând decola sau ateriza din cauza fenomenului „black ice” („gheaţă neagră”) şi a unui episod persistent de „freezing rain” („ploaie îngheţată”), a declarat o purtătoare de cuvânt a Aeroportului Brandenburg Berlin (BER), citată de agenția de știri DPA.

„Din cauza gheţii negre şi a episodului în plină desfăşurare de ploaie îngheţată, nicio decolare şi nicio aterizare nu sunt în prezent posibile pe BER”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Ea a adăugat că echipajele de la sol ale aeroportului au tratat zonele de operaţiuni aeriene cu agenţi de dezgheţare pe tot parcursul nopţii, dar fără succes, iar acele suprafeţe au devenit extrem de alunecoase. Deocamdată este neclar când vor putea fi reluate operaţiunile aeriene.

„Pentru protecţia pasagerilor şi a personalului, operaţiunile de zbor au fost suspendate temporar. Pasagerilor li se recomandă să verifice în mod regulat statutul curselor lor, înainte de a se deplasa la aeroport”, a declarat aceeaşi purtătoare de cuvânt de la BER.

Decolările şi aterizările fuseseră deja suspendate încă de joi seară

Decolările şi aterizările fuseseră deja suspendate încă de joi seară din cauza fenomenului „black ice”.

Vineri dimineaţă, pasagerii încă aşteptau reluarea operaţiunilor. Un reporter de la DPA a transmis că multe persoane se aflau în terminal, aşteptând reluarea zborurilor. Joi, mai multe curse au fost anulate la BER, care se află la periferia sudică a capitalei Germaniei.

La începutul zilei, niciun avion nu a putut decola după ce ploaia îngheţată a acoperit aeronavele cu gheaţă, ceea ce a însemnat că a fost nevoie de aproximativ o oră pentru degivrarea avioanelor.

Programul zborurilor a suferit ulterior întârzieri considerabile şi numeroase anulări

Primele avioane au decolat abia la sfârşitul dimineţii de joi, însă programul zborurilor a suferit ulterior întârzieri considerabile şi numeroase anulări.

Potrivit aceleiaşi purtătoare de cuvânt, 35 dintre cele 180 de decolări planificate au fost anulate joi în jurul prânzului (11:00 GMT), urmate de alte câteva zeci de anulări.

Berlinul se confruntă de câteva săptămâni cu o vreme rece, combinată cu zăpadă şi ploaie îngheţată, ceea ce a provocat perturbări majore în sectorul transporturilor.

Citeşte şi: Anunț important! Când se face plata alocațiilor pentru copii pe luna februarie