Anunț important! Când se face plata alocațiilor pentru copii pe luna februarie

Atât alocațiile pentru copii, cât și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme luna aceasta decât de obicei, Mai precis, astăzi.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că va face plățile vineri, 6 februarie, pentru că în luna februarie ziua obișnuită de plată, respectiv data de 8, cade într-o duminică.

În această zi vor intra în conturi alocațile pentru copii, indemnizația de creștere a copilului, precum și stimulentul de inserție. Persoanele care nu primesc banii pe card, ci prin mandat poștal, vor intra în posesia acestora marți, 10 februarie.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă conform prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit hotnews.ro.

Începând cu 1 ianuarie 2025, alocațiile de stat pentru copii s-au majorat cu 10,4%

Începând cu 1 ianuarie 2025, alocațiile de stat pentru copii s-au majorat cu 10,4%, conform Ministerul Muncii. Astfel, alocațiile pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau 18 ani cu dizabilități) sunt de 794 lei, respectiv de 323 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani.

Citeşte şi: Tentativă de asasinat asupra unui general GRU la Moscova