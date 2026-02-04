(VIDEO) Human Rights Watch: Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar

Președintele Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar, deoarece democrația și drepturile omului sunt atacate din toate direcțiile, a avertizat miercuri Organizația neguvernamentală Human Rights Watch (HRW), relatează AFP.

În raportul său anual, organizația pentru drepturile omului, cu sediul la New York, a atras atenția că revenirea miliardarului republican la Casa Albă a intensificat o ‘spirală descendentă’ în materie de drepturile omului, aflate deja sub presiunea Rusiei și Chinei. ‘Ordinea internațională bazată pe reguli este pe cale să se prăbușească’, a avertizat ONG-ul.

Conform HRW, în Statele Unite, Trump a demonstrat ‘un dispreț flagrant față de drepturile omului și a comis încălcări grave’.

În descrieri ale Statelor Unite care ar fi fost de neconceput în rapoartele anuale anterioare, organizația a evidențiat, de exemplu, desfășurarea de agenți mascați și înarmați de la Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE), care au efectuat ‘sute de raiduri inutile violente și abuzive’, în special la Minneapolis, în Minnesota.

‘Faptul că administrația desemnează țapi ispășitori pe criterii rasiale sau etnice, actele repetate de represalii împotriva unor presupuși inamici politici și încercările de a extinde puterile coercitive executive și de a neutraliza controalele și echilibrul democratic subliniază o alunecare deliberată spre autoritarism în Statele Unite’, subliniază raportul.

Human Rights Watch: Statele Unite se fac vinovate de dispariții forțate

Human Rights Watch își reiterează, de asemenea, concluziile conform cărora Statele Unite se fac vinovate de dispariții forțate – o infracțiune în temeiul dreptului internațional – prin trimiterea a 252 de migranți venezueleni într-o închisoare de înaltă securitate din El Salvador.

Conform organizației, democrația a regresat la nivelul din 1985

Conform organizației, democrația a regresat la nivelul din 1985, când Uniunea Sovietică încă exista. ‘Rusia și China sunt mai puțin libere astăzi decât erau acum 20 de ani. Același lucru este valabil și pentru Statele Unite’, se arată în raport.

‘În primul an (al celui de-al doilea mandat) al lui Trump, istoria se accelerează în direcția greșită: toate câștigurile și progresele obținute prin lupte grele în ultimele decenii sunt acum amenințate’, avertizează Philippe Bolopion, director executiv al HRW, într-un interviu acordat AFP.

Pentru HRW, răspunsul trebuie să vină dintr-o nouă alianță strategică a ‘puterilor medii’ unite în jurul unui ‘nucleu comun de valori’ democratice și respect pentru dreptul internațional, cum ar fi Canada, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Africa de Sud, Brazilia, Coreea de Sud și Australia.

Raportul contrastează puternic cu cel privind drepturile omului publicat recent de Departamentul de Stat al SUA

Raportul de 529 de pagini contrastează puternic cu cel privind drepturile omului publicat recent de Departamentul de Stat al SUA, care a edulcorat secțiunile dedicate țărilor prietenoase cu Donald Trump, cum ar fi El Salvador.

Human Rights Watch notează că violența bandelor a ‘scăzut semnificativ’ în această țară, dar că autoritățile au comis ‘încălcări pe scară largă’ în 2025, inclusiv ‘detenții arbitrare în masă, dispariții forțate, tortură și rele tratamente față de deținuți și încălcări ale dreptului la un proces echitabil’.

În ceea ce privește Israelul, organizația denunță din nou ‘crimele împotriva umanității, actele de genocid și epurarea etnică’ împotriva palestinienilor din Gaza.

Conform HRW, autoritățile israeliene ‘și-au intensificat atrocitățile’ în 2025, inclusiv ‘uciderea, mutilarea, înfometarea și strămutarea forțată a palestinienilor și distrugerea caselor, școlilor și infrastructurii acestora la o scară fără precedent în istoria recentă a Israelului și Palestinei’.

Israelul, cu sprijinul Washingtonului, a respins cu furie acuzația de genocid formulată inițial de Human Rights Watch în decembrie 2024.

