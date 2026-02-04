-0.6 C
Craiova
miercuri, 4 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateSONDAJ: 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE

SONDAJ: 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE

De Magda Dragu
SONDAJ: 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE
SONDAJ: 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE

Principala preocupare a românilor o reprezintă inflația, creșterea prețurilor și costul vieții: 40% dintre cetățeni se arată preocupați de această problemă, aproape de media UE de 41%, se arată într-un sondaj realizat de Parlamentul European 6 noiembrie – 30 noiembrie 2025 și dat publicității astăzi.

Următoarele două teme din topul preocupărilor sunt economia și crearea de locuri de muncă, apărarea și securitatea UE.

59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE de 57%

Potrivit sondajului, 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE de 57%. 49% consideră că apartenența României la UE este un lucru bun, în timp ce 19% o consideră un lucru rău (media UE este de 62% „un lucru bun”). 47% dintre români doresc ca rolul UE în protejarea cetățenilor împotriva crizelor să devină mai important (față de 66% media UE), conform G4Media.ro

Românii consideră că UE ar trebui să se concentreze pe următoarele domenii pentru a-și întări poziția globală:

Apărare și securitate: 34%.

Independența și infrastructura energetică: 32%.

Competitivitate, economie și industrie: 29%.

Educație și cercetare: 25%.

Securitatea rămâne o temă centrală

În contextul geopolitic actual, securitatea rămâne o temă centrală, 68% dintre respondenți declarându-se profund îngrijorați de conflictele de la granițele Uniunii și de fenomenul dezinformării. Deși percepția pozitivă asupra UE se menține solidă, românii subliniază nevoia unei independențe energetice sporite și a unei protecții mai stricte a libertății presei.

Citeşte şi: ANSVSA: Două loturi de lapte praf pentru bebeluşi, retrase de la consum

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA