SONDAJ: 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE

Principala preocupare a românilor o reprezintă inflația, creșterea prețurilor și costul vieții: 40% dintre cetățeni se arată preocupați de această problemă, aproape de media UE de 41%, se arată într-un sondaj realizat de Parlamentul European 6 noiembrie – 30 noiembrie 2025 și dat publicității astăzi.

Următoarele două teme din topul preocupărilor sunt economia și crearea de locuri de muncă, apărarea și securitatea UE.

59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE de 57%

Potrivit sondajului, 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE de 57%. 49% consideră că apartenența României la UE este un lucru bun, în timp ce 19% o consideră un lucru rău (media UE este de 62% „un lucru bun”). 47% dintre români doresc ca rolul UE în protejarea cetățenilor împotriva crizelor să devină mai important (față de 66% media UE), conform G4Media.ro

Românii consideră că UE ar trebui să se concentreze pe următoarele domenii pentru a-și întări poziția globală:

Apărare și securitate: 34%.

Independența și infrastructura energetică: 32%.

Competitivitate, economie și industrie: 29%.

Educație și cercetare: 25%.

Securitatea rămâne o temă centrală

În contextul geopolitic actual, securitatea rămâne o temă centrală, 68% dintre respondenți declarându-se profund îngrijorați de conflictele de la granițele Uniunii și de fenomenul dezinformării. Deși percepția pozitivă asupra UE se menține solidă, românii subliniază nevoia unei independențe energetice sporite și a unei protecții mai stricte a libertății presei.

