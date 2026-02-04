Un poliţist a găsit 10.000 de euro pe stradă și i-a restituit proprietarului

Un agent de poliţie din cadrul Biroului Ordine Publică Feteşti a găsit şi a restituit proprietarului 10.000 de euro, bani pierduţi în zona unei bănci din municipiul Feteşti.

„În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, în seara de 1 februarie a.c., un bărbat, de 38 de ani, din municipiul Feteşti, s-a deplasat la o unitate bancară pentru a depune 30.000 de euro la un ATM. La coborârea din autoturism, acesta a pierdut accidental 10.000 de euro, în zona băncii. Suma de bani a fost găsită de un agent de poliţie din cadrul Biroului Ordine Publică Feteşti, aflat în timpul liber“, a transmis IPJ Ialomiţa.

Agentul de poliţie a anunţat autorităţile şi a predat banii pentru a fi restituiţi proprietarului de drept.

În urma investigaţiilor efectuate, proprietarul banilor a fost identificat şi invitat miercuri, 4 februarie, la sediul poliţiei, unde i-a fost restituită întreaga sumă de bani.

Citește și: Hotnews: Nora lui Călin Georgescu este angajată la stat și patroana unei firme care face afaceri cu statul. Conexiunile familiei cu politicieni de la diverse partide