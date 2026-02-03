Schimbări importante la vinietă în Ungaria și Codul Rutier modificat

Românii care ajung cu mașinile lor în Ungaria trebuie să știe că vinietele de acces pe drumurile din țara vecină s-au scumpit cu începere de la 1 februarie 2026.

De la 1 februarie 2026, Ungaria a scumpit vinietele pentru drumurile sale, dar amenzile pentru neplata acestora au rămas la nivelul anului trecut. Pe de altă parte, Codul Rutier a fost modificat și permite consumul de alcool pentru bicicliști.

Utilizarea neautorizată a drumului va duce la plata de către proprietar sau operator a unei suprataxe corespunzătoare categoriei vehiculului, arată publicația Baon.

Tarifele au crescut și în 2026, astfel încât taxele pentru cea mai populară categorie D1, care afectează autoturismele, au fost stabilite la următoarele valori pentru acest an:

Vinietă de 1 zi valabilă în întreaga țară: 5.550 HUF

Vinietă de 10 zile valabilă în întreaga țară: 6.900 HUF

Autocolant lunar valabil pentru întreaga țară: 11.170 HUF

Vinietă națională anuală: 61.760 HUF

Vinietă anuală județeană: 7.190 HUF/județ

M1 regional: 15.000 HUF.

Șoferii prinși fără viniete vor trebui să plătească o amendă, care a rămas însă la nivelul din 2025, conform sursei citate. Așadar, suprataxa de bază este de 26.640 HUF (357 lei) pentru o plată în 60 de zile și de 91.780 HUF (1.230 lei) pentru o plată efectuată după termenul limită.

Ungaria și-a modificat începând cu ianuarie 2026 Codul Rutier.

În altă ordine de idei, Ungaria și-a modificat începând cu ianuarie 2026 Codul Rutier. Autoritățile mențin toleranța zero pentru conducerea sub influența alcoolului, dar au introdus și o excepție, mai arată sursa citată.

Această schimbare a avut loc pentru biciclete. Acest mijloc de transport încă nu necesită niciun permis sau marcaj oficial, dar consumul de alcool a fost cuantificat.

Conform noilor reglementări, un biciclist nu poate circula pe o suprafață carosabilă utilizată pentru traficul auto dacă organismul său conține 0,8 grame/litru sau mai mult de alcool în sânge sau 0,4 miligrame/litru sau mai mult de alcool în aerul expirat, rezultat în urma consumului de băuturi alcoolice.

Asta înseamnă (dacă luăm regula literal) că dacă mergem pe o pistă de biciclete, putem bea mai mult alcool, deoarece nu este un drum potrivit pentru traficul motorizat.

