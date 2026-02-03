Cod galben de ger și vânt puternic, în Oltenia

Vreme extrem de rece marți în sud și est, cu temperaturi între -8 și 0 grade. Meteorologii au emis cod galben de ger și vânt.

Pe parcursul zilei de marți, vremea se va menține deosebit de rece local în regiunile sudice și estice, potrivit ANM. Astfel, în aceste zone temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 0 grade, iar cele minime în general între -9 și -3 grade.

Din seara zilei de marți vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, iar de miercuri dimineața (4 februarie) și în cele estice, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor depăși 70…80 km/h, trecător viscolind ninsoarea.

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Acestea vor fi sub formă de ploaie în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, mixte în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, favorizând topirea stratului de zăpadă. Pe arii restrânse, îndeosebi în sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului, se va forma polei sau ghețuș.

Cod galben de ger și vânt puternic

Până marți seara, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

Miercuri dimineață, în Moldova, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori minime ce se vor încadra în general între -9 și -6 grade.

Miercuri și joi, vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90…100 km/h, viscolind trecător ninsoarea.