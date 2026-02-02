În februarie, titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25%

FIDELIS II, ce se va desfășura în perioada 6 – 13 februarie, vine cu dobânzi atractive de până la 7,25% la emisiunile în lei și de până la 6% la cele în euro.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București, conform hotnews.ro.

Dobânzi atractive și neimpozabile

Cei care vor să-și investească economiile în Programul FIDELIS, ediția din februarie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile:

În lei:

de 6,15% – cu scadența la 2 ani

de 7,15% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 6,75% cu scadența la 4 ani

de 7,25% cu scadența la 6 ani

În euro:

de 3,60% cu scadența la 3 ani

de 4,50% cu scadența la 5 ani

de 6,00% cu scadența la 10 ani



Cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS se bucură de facilități precum:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;

flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

