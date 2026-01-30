Polonia pregătește „cel mai modern zid anti-drone din Europa“

Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forțelor armate cu un zid anti-drone pentru protecția frontierei de est a țării și totodată a NATO și a Uniunii Europene, informează AFP.

„Este un moment istoric (…), ne aflăm într-adevăr în fața unei cotituri absolute în materie de apărare eficientă și performantă a frontierei“, a declarat premierul Donald Tusk. După implementarea programului, granița poloneză va fi „cea mai bine protejată din Europa“.

Costul va fi de aproape 15 miliarde de zloți (3,6 miliarde de euro) și va fi acoperit în mare parte de fonduri europene SAFE (instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei), a precizat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Sistemul „cel mai modern din Europa“ are numele de cod SAN şi va fi format din 18 baterii anti-drone

Sistemul despre care Tusk a afirmat că va fi ‘cel mai modern din Europa’ are numele de cod SAN va fi format din 18 baterii anti-drone, 52 de plutoane de trăgători, 18 plutoane de comandă și circa 700 de vehicule; Kosiniak-Kamysz a promis că va fi complet operațional în doi ani.

Realizarea va implica cooperarea cu mai multe companii poloneze de stat și private și cu grupul norvegian Kongsberg. Acesta a comunicat vineri că va furniza 18 baterii CUAS în valoare de circa 16 miliarde de coroane norvegiene (1,4 miliarde de euro).

Polonia a investit deja miliarde de euro într-un program de modernizare rapidă a armatei

Polonia a investit deja miliarde de euro într-un program de modernizare rapidă a armatei, cu mai multe contracte de achiziție de armament, de teama amenințării ruse după invazia forțelor Moscovei în Ucraina, menționează AFP. Sistemul anti-drone a devenit o necesitate după ce în septembrie anul trecut forțele poloneze și aliate din NATO au fost nevoite să ridice de la sol aviația de vânătoare, când circa 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Avioanele nu au reușit însă să doboare decât trei drone.

Programul SAN va completa apărarea antiaeriană multistratificată în curs de realizare

Programul SAN va completa apărarea antiaeriană multistratificată în curs de realizare, din care mai fac parte programul Wisla cu sisteme americane Patriot cu rază medie de acțiune, programul Narew bazat pe rachete antiaeriene britanice cu rază scurtă, și programul așa-numit cu rază foarte scurtă de acțiune Pilica+.

Costurile totale ale apărării antiaeriene modernizate se vor ridica la 250 de miliarde de zloți (59 de miliarde de euro), a informat ministrul apărării.

