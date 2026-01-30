Măsuri stricte pentru fondurile PNRR. Guvernul înăsprește regulile

O ordonanță pentru modificarea OUG nr. 70/2022, privind prevenirea neregulilor și a dublei finanțări în gestionarea fondurilor PNRR a fost adoptată vineri de Guvern. Actul normativ introduce noi mecanisme de control și sancțiuni pentru a asigura buna gestiune a fondurilor externe alocate României.

Noua reglementare introduce posibilitatea aplicării unor reduceri procentuale și corecții financiare proporționale cu gravitatea abaterilor constatate, potrivit stiripesurse.ro.

Se reglementează cuantumul acestor reduceri pentru contractele de furnizare de produse, prestare de servicii sau execuție de lucrări finanțate din fondurile PNRR, încheiate de beneficiarii privați care nu au obligația de a respecta regulile achizițiilor publice. În aceste cazuri, corecțiile se aplică din sumele solicitate la plată sau efectiv plătite beneficiarilor, în cuantum de 5.000-15.000 lei, în funcție de gravitatea abaterii.

