(VIDEO) Melania Trump le cere cetățenilor SUA „să fie uniți“. Are o recomandare şi pentru demonstranții din Minnesota

Melania Trump, prima Doamnă a Statelor Unite, le-a transmis cetățenilor SUA un îndemn la unitate. Ea le-a recomandat celor care protestează să facă acest lucru în mod pașnic.

Soția președintelui Trump a lansat acest apel în timp ce, în orașul Minneapolis, tensiunile sunt în continuare puternice, în urma celor două incidente în care agenți ai ICE au împușcat mortal doi cetățeni americani.

”Trebuie să ne unim. Îndemn la unitate”, a declarat Prima Doamnă în emisiunea Fox News Fox&Friends, în ziua de 27 ianuarie 2026.

'WE NEED TO UNIFY': First Lady @MELANIATRUMP sends an urgent message to all Americans amid weeks of unrest in Minnesota.



"I'm against the violence, so please, if you protest, protest in peace." | @foxandfriends pic.twitter.com/OgeU29sRT5 — Fox News (@FoxNews) January 27, 2026

Pe de altă parte, Melania Trump a spus că știe că soțul ei, președintele Donald Trump, a discutat prin telefon cu liderii politici din statul Minnesota, atât cu guvernatorul cât și cu primarul, lucru care fusese deja anunțat chiar de președintele Trump, conform ziare.com.

”Autoritățile lucrează împreună pentru ca totul să fie liniștit și fără revolte”, a subliniat Melania Trump.

