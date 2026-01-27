Traficul de automarfare la frontiera cu Serbia, perturbat de proteste

Traficul de automarfare la frontiera cu Serbia este perturbat, în contextul declanșării unor acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă pe teritoriul Republicii Serbia, care afectează tranzitarea camioanelor prin punctele de trecere a frontierei Jimbolia, Moravița și Porțile de Fier I.

În aceste condiții, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a dispus o serie de măsuri operative pentru gestionarea situației și limitarea impactului asupra traficului.

Monitorizare permanentă și cooperare transfrontalieră

Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile române monitorizează permanent situația din teren, mențin legătura cu autoritățile de frontieră sârbe, precum și cu celelalte instituții competente, adoptând măsuri pentru fluidizarea traficului, în funcție de evoluția situației operative.

În ceea ce privește traficul de autoturisme, acesta se desfășoară în condiții normale, deoarece există benzi separate față de cele destinate automarfarelor.

Totodată, sunt dispuse măsuri suplimentare de informare a participanților la trafic, pentru reducerea timpilor de așteptare și prevenirea eventualelor blocaje.

Clarificări privind Sistemul Entry/Exit (EES)

Poliția de Frontieră precizează că Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES) este un sistem european de gestionare a frontierelor externe, implementat la nivelul Uniunii Europene, iar Poliția de Frontieră Română aplică prevederile acestuia în conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare.

Recomandări pentru participanții la trafic

Autoritățile recomandă șoferilor și transportatorilor:

să consulte aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră Române și canalele oficiale de comunicare pentru informații actualizate;

să utilizeze, pe cât posibil, puncte alternative de trecere a frontierei sau rute ocolitoare;

să își planifice din timp călătoria, având în vedere posibile întârzieri;

să respecte indicațiile polițiștilor de frontieră și ale celorlalte autorități implicate.

Poliția de Frontieră Română anunță că va informa constant publicul și transportatorii cu privire la evoluția situației și măsurile adoptate.

