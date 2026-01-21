Parlamentul European trimite Acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Parlamentul European (PE) s-a pronunţat miercuri prin vot în favoarea sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la validitatea Acordului comercial al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) cu statele membre ale Mercosur, semnat sâmbătă în Paraguay, relatează AFP.

Măsura a fost adoptată cu 334 la 324 de voturi. Această sesizare a CJUE blochează, în mod teotetic, intrarea în vgoare a acestui acord pe o perioadă de mai multe luni.

Comisia Europeană (CE) are însă posibilitatea să pună tratatul în aplicare – cu titlu provizoriu -, în cazul în care doreşte să facă acest lucru, conform news.ro

Acest tratat creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume

Acest tratat creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, între UE, Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uriguay, de peste 700 de milioane de consumatori.

El urmează să permită UE să exporte automobile, maşini, vinuri şi spirtoase către America Latină şi să faciliteze intrarea în UE a cărnii de vită, zahărului, orezului, mierii şi soiei sud-americane.

Critcii acordului consideră că acesta va zdruncina agricultura europeană prin produse importate mai ieftine şi care nu respectă neapărat normele UE, din cauza lipsei unor controale suficiente.

