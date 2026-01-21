Noul șef al Autorității Electorale Permanente vrea uniformizarea amenzilor, urnelor și cabinelor de vot

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP) Adrian Ţuţuianu a anunțat că își propune să uniformizeze logistica electorală care să implice același tip de cabine de vot, urne și același fel de amenajare a secțiilor de votare. El a adăugat că ar vrea să nu mai fie cabine cu perdeluțe, iar urnele să fie transparente, eventual cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot introduse în urnă, informează Digi24.

Adrian Ţuţuianu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că legislaţia electorală este neunitară, scrie News.ro. „Un al patrulea domeniu unde sunt probleme priveşte ceea ce numim noi administraţia electorală. Legislaţia este neunitară în ceea ce priveşte tipurile de organisme electorale care se constituie la fiecare scrutin, atribuţiile şi regulile de completare a acestora, ceea ce generează confuzii, erori, proceduri de constituire şi completare care sunt greşite şi erori cu privire la îndeplinirea atribuţiilor. Considerăm că este necesar să avem reguli unitare privind categoriile de organisme electorale care se constituie la fiecare scrutin, privind competenţa şi atribuţiile acestora, pentru a facilita munca unor profesionişti dedicaţi în domeniu”, a explicat Adrian Ţuţuianu.

Adrian Ţuţuianu: „Este nevoie să modificăm legislaţia”

El a mai declarat că şi procedurile de vot sunt neunitare.

„Procedurile de vot, care sunt neunitare, sub aspectul orarului de vot, zilelor în care se poate vota, posibilităţii prelungirii votului, actele de identitate în baza cărora se poate vota şi este necesar să eliminăm diferenţele existente între diferitele acte normative”, a mai precizat preşedintele AEP.

Campania electorală și publicitatea politică

El a precizat că se face mai multă campanie electorală în afara perioadei desemnate pentru campania electorală. „Observaţi că se face mai multă campanie electorală când nu-i campanie electorală şi datorită şi mecanismului legal şi unei anumite reţineri a partidelor politice, se face prea puţină campanie electorală în timpul campaniei, în cele 30 de zile care sunt dedicate acestei activităţi. (…) Vom propune reguli clare pentru publicitatea politică uzuală, eliminarea unor interdicţii din perioada de linişte electorală, precum şi clarificarea rolului şi procedurilor specifice pentru campania online. Sub acest aspect, legislaţia electorală din România este total depăşită. Tehnologia a luat-o înaintea reglementării, cum se întâmplă de foarte multe ori în realitatea socială”, a mai transmis Adrian Ţuţuianu.

El a declarat că va avea întâlniri cu reprezentanţii administraţiei publice locale pentru realizarea unei logistici electorale unitare.

„Voi avea întâlniri cu Uniunea Consiliilor Judeţene, cu asociaţiile primarilor de municipii, oraşe, comune, să încercăm să facem o logistică electorală unitară: acelaşi tip de cabine, acelaşi tip de urne, acelaşi mod de amenajare a secţiilor de vot. Aş vrea să nu mai avem cabine din astea cu perdeluţe, iese cineva după perdeluţe, să avem urne care sunt transparente eventual, cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot introduse în urnă în aşa fel încât să asigurăm un plus de transparenţă la scrutinul electoral, urne transparente care, de asemenea, să arate exact cum s-a derulat procesul electoral”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

Un singur tip de proces-verbal pentru centralizarea rezultatelor

El consideră că este nevoie de un singur tip de proces-verbal pentru centralizarea rezultatelor alegerilor.

„Un domeniu iarăşi de interes este consemnarea şi centralizarea rezultatelor alegerilor. Avem procese-verbale care se întocmesc de birourile electorale diferite de la un scrutin la altul şi destul de complicate pentru cineva care nu face toată ziua aşa ceva. Este nevoie de un singur tip de proces verbal cu mai puţine rubrici, dar care să reflecte adecvat rezultatele şi în acelaşi timp să permită preşedinţilor de birouri electorale o imagine corectă şi din asta rezultă şi mai puţin timp de aşteptare în ziua votului”, a declarat preşedintele AEP.

Modificarea amenzilor

El a precizat că trebuie modificat şi regimul contravenţional care se aplică în campaniile electorale.

„Avem două probleme. Pe de o parte nu este uniformitate, avem sancţiuni diferite pentru acelaşi tip de fapte în diverse reglementări. De asemenea, este necesar să actualizăm nivelul contravenţiilor, pentru că unele sume sunt foarte mici în raport de evoluţiile generale ale veniturilor şi inflaţiei.

Avem, de asemenea, o zonă foarte importantă de conflicte de norme şi anomalii legislative. Unele le-aţi văzut, de exemplu la alegerile parlamentare, ceea ce este nefiresc, dar ăsta e algoritmul astăzi prevăzut de lege, adică partide mici au luat două, trei mandate. Aţi văzut pentru prima dată mandate care nu au fost atribuite, ceea ce înseamnă că există ceva în neregulă acolo şi trebuie să urmărim ca numărul de mandate să reflecte ponderea pe care partidele politice au obţinut-o în urma scrutinului”, a mai transmis Adrian Ţuţuianu.

