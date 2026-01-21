Fotografii scurse către BBC Verify arată fețele a sute de victime ale represiunii sângeroase din Iran

Sute de fotografii extrem de tulburătoare, scurse către BBC Verify, dezvăluie fețele a cel puțin 326 de persoane ucise în reprimarea violentă a protestelor antiguvernamentale din Iran. Printre victime se numără 18 femei, dar și copii și vârstnici.

Imaginile, prea grafice pentru a fi făcute publice fără estompare, provin dintr-o morgă din sudul Teheranului și au fost una dintre puținele modalități prin care familiile au putut identifica persoanele dispărute.

„John Doe”, fețe fără nume

Multe dintre victime erau atât de grav mutilate încât nu au putut fi recunoscute.

69 de persoane au fost etichetate drept „John” sau „Jane Doe”

doar 28 aveau nume clar vizibile

peste 100 aveau înregistrată data decesului: 9 ianuarie, una dintre cele mai sângeroase nopți ale represiunii din Teheran

Proteste, focuri de armă și orașe în flăcări

Represiunea a urmat apelurilor la proteste naționale lansate de Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului.

În timpul ciocnirilor:

străzi întregi au fost incendiate

forțele de securitate au deschis focul

protestatarii au scandat lozinci împotriva liderului suprem și a Republicii Islamice

Internet oprit, adevărul blocat

Autoritățile iraniene au impus o întrerupere aproape totală a internetului, intrată în a treia săptămână, îngreunând dramatic documentarea represiunii.

1 de 3

Cu toate acestea, BBC Verify a reușit să urmărească proteste în 71 de orașe, folosind:

videoclipuri verificate

imagini obținute rar prin Starlink sau rețele din țări vecine

Ce spune regimul

Liderul suprem, Ali Khamenei, a recunoscut public că „câteva mii” de persoane au fost ucise, dar a pus vina pe SUA, Israel și „sediționiști”.

Organizațiile pentru drepturile omului contestă această versiune.

Estimări mult mai sumbre

Potrivit HRANA, numărul real al morților ar putea depăși 4.000 de persoane.

Surse din interiorul morgii au descris scene de disperare extremă: familii prăbușite la pământ, țipete, oameni încercând ore întregi să recunoască fețe desfigurate pe un ecran.

