Premierul Ilie Bolojan, consultări cu rectorii universităților privind bugetul educației și cercetării pentru 2026

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), în urma solicitării acestora de a discuta construcția bugetului educației și cercetării pentru anul 2026.

Discuțiile s-au concentrat asupra modului în care învățământul universitar poate contribui la efortul general de reducere a cheltuielilor publice, prevăzut de proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale, aflat în prezent în procedura de transparență decizională.

Prim-ministrul a subliniat că măsurile propuse, care vizează inclusiv învățământul superior și cercetarea, urmăresc diminuarea cheltuielilor bugetare structurale într-un context economic dificil, marcat de necesitatea reducerii deficitului bugetar.

Universitățile acceptă reduceri, dar cer flexibilitate și respectarea autonomiei

La rândul lor, reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor și-au exprimat disponibilitatea de a participa la acest efort, arătând că universitățile au implementat deja, în cursul anului 2025, reduceri semnificative, inclusiv prin creșterea normei didactice, diminuarea numărului de posturi, reducerea tarifelor la plata cu ora și alte măsuri specifice. Rectorii au solicitat însă ca procesul de optimizare a cheltuielilor să fie realizat flexibil, adaptat realităților din sistem și în concordanță cu principiile autonomiei universitare și legislația în vigoare.

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate particularitățile de finanțare ale diferitelor instituții de învățământ superior, precum și argumente pentru ajustarea propunerilor legislative în funcție de specificul instituțional. De asemenea, a fost analizat stadiul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aflate în curs de implementare în universități.

La propunerea premierului Ilie Bolojan, consultările vor continua prin constituirea unui grup de lucru la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, cu participarea reprezentanților CNR, în perspectiva definitivării bugetului pentru anul 2026.

„Sistemul de învățământ este coloana vertebrală pentru dezvoltarea țării. Trebuie să facem economii, dar să lăsăm ca acest domeniu important pentru România să se dezvolte în anii următori”, a declarat premierul.

Totodată, șeful Executivului a evidențiat necesitatea analizării unor măsuri suplimentare privind creșterea calității educației, o mai bună corelare cu realitățile economice, dezvoltarea cercetării aplicate și introducerea unui sistem de trasabilitate a absolvenților, care să arate parcursul profesional al acestora în raport cu domeniul de studiu absolvit.

