„Dulces Canciones Latinas” – recital Duo Catharsis, o călătorie muzicală ibero-americană

Miercuri, 21 ianuarie, de la ora 19:00, publicul este invitat la recitalul de pian și voce „Dulces Canciones Latinas”, susținut de Duo Catharsis, într-o seară dedicată lirismului, pasiunii și expresivității muzicii ibero-americane.

Soprana Laura Chera și pianistul Tudor Scripcariu propun un program conceput ca o călătorie sonoră în spațiul cultural latino, unde melodia devine confesiune, iar ritmul poartă amprenta unei sensibilități intense. Repertoriul traversează zone variate de expresie, de la lirismul subtil al lui Enrique Granados și Carlos Guastavino, până la energia vibrantă și emoția profundă din lucrările semnate de Heitor Villa-Lobos, Fernando Obradors, Ernesto Halffter sau Pablo Sorozábal.

Recitalul propune o experiență trăită intens, o întâlnire între rafinamentul muzicii clasice și exotismul sonor hispanic. Numele proiectului – Catharsis – definește esența artistică a duo-ului: acea eliberare emoțională pe care muzica o poate genera atunci când este interpretată cu autenticitate și sinceritate.

Vocea expresivă a Laurei Chera, artist liric al Filarmonicii „George Enescu”, se împletește natural cu pianul sigur și nuanțat al lui Tudor Scripcariu, într-un dialog viu, coerent și plin de culoare, care ajunge direct la sensibilitatea publicului.

„Dulces Canciones Latinas” este, în egală măsură, o explorare a lirismului profund și o celebrare a exuberanței tipic spaniole, un recital care promite emoție, eleganță și intensitate.

Citește și: Aud, dar le pasă? Ce ne poate învăța inteligența artificială despre arta ascultării reale