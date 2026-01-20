Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

În ultimele zile din luna ianuarie şi în prima săptămână din februarie, temperaturile se vor situa peste cele obişnuite la nivelul întregii ţări, conform prognozei pe patru săptămâni care a fost făcută publică marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale şi nord-estice, precum şi în extremitatea de nord-vest şi de sud-vest a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nordice, centrale şi sud-vestice, dar şi local excedentare în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendinţă uşor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte în extremitatea de nord-est.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

