Poliția română cere ajutorul FBI pentru a-l prinde pe Emil Gânj

Autoritățile române au cerut sprijinul FBI pentru prinderea lui Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis fosta parteneră cu cruzime, după șase luni în care suspectul a rămas în libertate.

Autoritățile române de anchetă au implicat până acum aproximativ 800 de ofițeri de poliție în încercarea de a-l găsi pe bărbat. Având în vedere gravitatea cazului, Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) s-a alăturat și el căutărilor, ceea ce este un indiciu despre cât de periculos îl consideră pe fugar, arată magyarnemzet.hu.

Anchetatorii nu exclud ca bărbatul să-și fi planificat fuga cu mult înainte de a comite crima. Conform informațiilor, este posibil să fi pregătit ascunzători, să fi făcut stocuri de alimente și să fi achiziționat mai multe telefoane mobile de unică folosință. Se ia în calcul posibilitatea ca acesta să se ascundă în subsoluri abandonate sau chiar în sisteme de tuneluri din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Autoritățile investighează, de asemenea, presupunerea că familia sa l-ar putea ajuta să se ascundă, dar acest lucru nu a fost încă confirmat oficial.

Numele suspectului a mai figurat în dosarele poliției pentru diverse infracțiuni violente. Cu toate acestea, până la acest caz, el nu a fost complet izolat de societate, ceea ce a provocat un val de indignare publică majoră în România.

Implicarea FBI-ului este prima speranță tangibilă că făptașul va fi în sfârșit tras la răspundere, anunță presa maghiară, care vorbește despre posibilitatea ca Gânj să se afle în Ungaria. Prin urmare, autoritățile iau în serios toate rapoartele și încearcă să restrângă cercul posibilelor ascunzători printr-un schimb sporit de informații la nivel internațional.

