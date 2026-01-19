O persoană care a uitat o sumă mare de bani pe un bancomat, căutată de polițiști

Polițiștii din Botoșani caută persoana care a retras 15.000 de lei de la un bancomat și a uitat banii pe aparat. Suma a fost găsită sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în jurul orei 12.30, pe un ATM aparținând ING Bank, situat pe strada Marchian din municipiul Botoșani.

Potrivit IPJ Botoșani, banii au fost descoperiți de un cetățean, care i-a predat autorităților. Polițiștii fac apel la persoana care a retras suma să se prezinte la sediul Poliției Municipiului Botoșani pentru recuperarea banilor.

„La data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 12:30, un cetățean a găsit pe bancomatul aparținând ING BANK, de pe strada Marchian, din municipiul Botoșani, 15.000 de lei. Posesorul banilor se poate prezenta la sediul Poliției Municipiului Botoșani pentru a intra în posesia lor. Acesta trebuie să facă dovada faptului că îi aparțin”, a transmis IPJ Botoșani.

