Fiul și nepotul lui Horațiu Potra, plasați în arest la domiciliu

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni, 19 ianuarie, ca mercenarul Horațiu Potra să rămână în arest preventiv. În schimb, a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu în cazul lui Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra, fiul și nepotul lui Horațiu Potra. Decizia instanței este definitivă.

Judecătorii au admis parțial contestațiile formulate de inculpați, apreciind că, în cazul celor doi membri mai tineri ai familiei Potra, măsura arestului la domiciliu este suficientă pentru buna desfășurare a procesului penal. În ceea ce îl privește pe Horațiu Potra, instanța a considerat că se mențin motivele care justifică privarea de libertate în regim de arest preventiv.

Horațiu Potra, fost membru al Legiunii Străine franceze, a fost reținut pe aeroportul din Dubai în data de 24 septembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor cu destinația Moscovei. Ulterior, aceștia au fost aduși în România și plasați în arest preventiv.

Potrivit anchetatorilor, cei trei sunt acuzați că ar fi conspirat cu aliatul lui Horațiu Potra, Călin Georgescu, într-un plan care ar fi vizat „răsturnarea ordinii constituționale” din România. Procurorii susțin că activitățile acestora ar fi reprezentat un risc major la adresa securității naționale.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

