Mario Iorgulescu a fost găsit de polițiști după ce a fugit dintr-o clinică din Italia

Mario Iorgulescu a fost depistat de polițiștii italieni după ce a fugit din clinica în care era internat, la câteva zile după ce a dat un interviu unei publicații mondene și a fost live pe TikTok, într-o serie de intervenții haotice, incoerente și marcate de acuzații la adresa familiei tânărului care a murit în accidentul provocat de el în 2019. Deși se află în atenția autorităților române, Italia continuă să refuze extrădarea sa, motivând că fiul președintelui LPF ar avea în continuare probleme medicale grave.

În decembrie 2024, Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă, după accidentul în care și-a pierdut viața Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani. Anchetatorii au stabilit că Iorgulescu a condus sub influența alcoolului și a cocainei. Ulterior, pedeapsa i-a fost redusă cu opt luni, după ce două dintre acuzații, conducerea sub influența alcoolului și a drogurilor, s-au prescris.

Apariții controversate pe TikTok

În ultimele zile, Mario Iorgulescu a dat un interviu și a apărut pe TikTok cu declarații contradictorii față de fapta sa și familia victimei. Acesta a afirmat că „justiția nu are ce să-i facă” deoarece ar avea „acte de handicap”, și că și-ar fi câștigat respectul în Italia „după ce a luat bătaie”.

Într-unul dintre episoade, el a amenințat-o pe văduva lui Dani Vicol și a susținut, fără dovezi, că victima accidentului ar fi condus sub influența drogurilor. Discuția a avut loc alături de Fulgi, fiul artiștilor Ioniță și Viorica de la Clejani, aflat acum în Dubai, și el implicat în trecut în scandaluri legate de consumul de droguri și internat, în urmă cu cinci ani, la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”.

După valul de critici din mediul online, Mario Iorgulescu a transmis un mesaj prin care își cere scuze pentru comportamentul său, afirmând că nu își luase tratamentul prescris.

Deocamdată, situația sa juridică rămâne neschimbată: România cere extrădarea pentru punerea în executare a pedepsei, iar Italia menține refuzul, invocând starea medicală fragilă a lui Iorgulescu.

