Un seif cu un milion de euro, aur și bijuterii a fost furat din locuința unui interlop din Mediaș

De Daniela Moise

Poliţiştii anchetează furtul unui seif dintr-o casă din municipiul Mediaş, în care s-ar fi aflat un milion de euro, aur şi mai multe bijuterii. Proprietarul bunurilor furate, un bărbat cu antecedente penale condamnat în țară și străinătate, a cerut printr-un video postat pe facebook să-i fie înapoiate bunurile, altfel se va răzbuna.

Un bărbat din Mediaș a sunat la 112 joi noapte şi a reclamat la poliţie că autori necunoscuţi ar fi pătruns în locuinţa sa, de unde ar fi sustras un seif.

Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii şi bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum şi 1.000.000 euro.

O echipă complexă de poliţişti, coordonaţi de şeful Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu efectuează activităţi specifice de cercetare la faţa locului şi desfăşoară întregul ansamblu de activităţi specifice pentru a găsi făptașii.

Cine este păgubitul

Interlopul păgubit a transmis un mesaj pe rețelele sociale și i-a amenințat pe cei care i-au spart casa.

„Ăla care ai făcut-o să știi că te găsesc. Banii ăia din seif erau puțini. Eu mai plătesc un milion să îl găsesc pe cel care mi-a spart casa. Așa să vă gândiți care ați făcut-o, să știți că pe urmele voastre vin oameni mari. Nu oameni de aici, ci oameni din alte părți”, a transmis bărbatul într-un videoclip pe Facebook.

El le-a transmis celor care i-au furat averea că au 24 de ore pentru a înapoia bunurile.

Conform unor surse judiciare, persoana vătămată e cunoscută cu antecedente penale. El are un cazier judiciar pentru infracțiuni de furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte fapte penale, potrivit B1TV. De asemenea, bărbatul a fost după gratii în Italia, pentru tâlhărie.

