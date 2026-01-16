Trump spune că ar putea impune noi tarife vamale țărilor care se opun preluării controlului asupra Groenlandei

Președintele Donald Trump a declarat vineri că ar putea impune tarife vamale țărilor „care nu sunt de acord” cu preluarea de către Statele Unite a controlului asupra imensei insule arctice Groenlanda, potrivit CNBC.

Comentariile arată că Trump, a cărui dorință de a prelua controlul asupra Groenlandei a devenit din ce în ce mai agresivă în ultimele luni, apelează la unul dintre instrumentele sale preferate pentru a-și exercita puterea asupra națiunilor străine.

„Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. Așadar, s-ar putea să fac asta”, a declarat Trump la Casa Albă. Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea CNBC de informații suplimentare cu privire la declarațiile lui Trump.

Administrația Trump a declarat anterior că ia în considerare mai multe opțiuni, inclusiv utilizarea armatei americane, pentru a prelua teritoriul danez.

Trump afirmă că este esențial ca America să dețină Groenlanda – chiar dacă SUA are deja o bază militară acolo – din cauza problemelor de securitate națională ridicate de China și Rusia.

Casa Albă a declarat, de asemenea, că SUA ia în considerare posibilitatea de a face o ofertă de cumpărare a insulei arctice. Dar Groenlanda și Danemarca au insistat în repetate rânduri că teritoriul nu este de vânzare.

Sugestia lui Trump că ar putea impune tarife pentru a-și atinge scopul în ceea ce privește Groenlanda a venit după ce a descris o strategie similară în încercarea de a reduce prețul medicamentelor în SUA.

Trump a insistat să se reducă costul medicamentelor din SUA, impunând ca prețurile interne să se alinieze la cele mai mici prețuri plătite în străinătate.

„S-ar putea să impun tarife vamale țărilor care nu sunt de acord cu Groenlanda“

La evenimentul de vineri de la Casa Albă, Trump a declarat că a amenințat liderii mai multor țări că fie vor crește prețurile medicamentelor ca parte a unui acord de „națiuni cele mai favorizate”, fie vor fi supuși unor tarife vamale mari pentru toate importurile lor în SUA.

„S-ar putea să fac același lucru și pentru Groenlanda. S-ar putea să impun tarife vamale țărilor care nu sunt de acord cu Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională”, a declarat Trump.

O delegație din Groenlanda și Danemarca, după întâlnirea cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio la Washington joi, a declarat că are un „dezacord fundamental” cu Trump.