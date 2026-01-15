(VIDEO) Astronauții evacuați medical de pe ISS au revenit pe Pământ

Patru astronauți evacuați de pe Stația Spațială Internațională (ISS) au aterizat în siguranță pe Pământ, după ce misiunea lor a fost scurtată cu aproximativ o lună din cauza unei probleme medicale descrise de NASA drept „gravă”.

Aterizare în largul coastelor Californiei

Căpitanul echipajului, astronautul NASA Mike Fincke, a fost primul care a ieșit din capsulă, zâmbind și clătinându-se ușor, înainte de a fi așezat pe targă, conform procedurilor standard după revenirea din microgravitație.

L-au urmat Zena Cardman (NASA), Kimiya Yui (Japonia) și cosmonautul rus Oleg Platonov, care au salutat camerele de luat vederi. „E atât de bine să fiu acasă!”, a declarat Cardman.

Prima evacuare medicală din istoria ISS

Este prima dată de la plasarea ISS pe orbită, în 1998, când astronauții sunt evacuați din spațiu din cauza unei probleme medicale, potrivit BBC. Echipajul, cunoscut sub numele de Crew-11, va fi supus unor evaluări medicale amănunțite înainte de a fi transportat pe uscat.

NASA: astronautul afectat este în stare stabilă

Într-o conferință de presă susținută după aterizare, administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că astronautul care a prezentat probleme de sănătate este „bine în acest moment” și „într-o dispoziție bună”.

Agenția spațială nu a făcut publice identitatea membrului afectat sau detalii despre afecțiune, invocând politicile de confidențialitate medicală.

Misiunea, întreruptă înainte de termen

Crew-11 a ajuns pe ISS la 1 august, cu planul de a rămâne în spațiu aproximativ șase luni și jumătate, revenirea fiind programată inițial pentru mijlocul lunii februarie.

Cu o săptămână înainte de evacuare, o ieșire în spațiu programată pentru Mike Fincke și Zena Cardman a fost anulată în ultimul moment. La scurt timp, NASA a confirmat că un membru al echipajului s-a îmbolnăvit.

„Este un sentiment dulce-amar”, a declarat Fincke în momentul predării comenzii ISS cosmonautului rus Sergey Kud-Sverchkov, subliniind ulterior pe rețelele de socializare că toți membrii echipajului erau „stabili, în siguranță și bine îngrijiți”.

Stația Spațială Internațională, laborator pe orbită

ISS orbitează Pământul la o altitudine de aproximativ 400 de kilometri, efectuând 16 orbite pe zi și deplasându-se cu o viteză de 28.000 km/h.

Stația este operată de cinci agenții spațiale internaționale și reprezintă un laborator unic pentru studierea spațiului și a efectelor microgravitației asupra oamenilor, animalelor și plantelor.

