Doi angajați ai unui centru comercial din Germania, înjunghiați de un migrant

Doi angajați ai unui centru comercial din orașul Ulm, situat în sudul Germaniei, au fost atacați cu un cuțit miercuri, starea unuia dintre ei fiind critică, a anunțat poliția locală.

Potrivit anchetatorilor germani, polițiștii au tras mai multe focuri de armă asupra presupusului autor al atacului, după ce acesta i-a amenințat pe ofițeri și a refuzat să arunce arma.

Bărbatul, care este originar din Eritreea, a fost rănit grav în incident și este internat la terapie intensivă.

Una dintre victime, un bărbat de 25 de ani, a fost rănită grav și este spitalizată în stare critică, au declarat procurorii și poliția germane, iar un angajat de 22 de ani al unui magazin de produse electronice a suferit răni ușoare.

Presupusul autor a fost arestat în timp ce încerca să fugă de la locul incidentului, conform unui purtător de cuvânt al poliției. Serviciile de urgență au reușit să îl imobilizeze pe autor după ce acesta ieșise din magazinul de electronice.

Nu a fost stabilit un posibil motiv al atacului. Presupusul autor a fost condamnat pentru infracțiuni violente și a efectuat o pedeapsă cu închisoarea până în decembrie anul trecut, au explicat anchetatorii germani.

